النتائج المباشرة
تصفيات كأس أوروبا

ديشان يوضح طبيعة إصابة كومان في لقاء فرنسا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
إصابة جديدة لجناح بايرن ميونخ
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح مدرب فرنسا ديدييه ديشان طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه كينجسلي كومان أمام مولدوفا في تصفيات أمم أوروبا مساء الجمعة.

كومان أُعلن مشاركته في التشكيل الأساسي للديوك، ولكنه خرج وتم استبداله بلاعب يوفنتوس بليز ماتويدي في اللحظات الأخيرة.

ديشان قال للصحافة بعد المباراة: "كومان شعر بآلام في فخذه متعلقة بأمر ما في ظهره، لم أرد المغامرة".

اختيارات المحررين

محدث - أبرز إصابات أسبوع التوقف الدولي

مبابي ينافس جريزمان وريبيري بعيد عن بوجبا - أعلى 10 أجور للرياضيين في فرنسا

وأكمل: "لا يوجد مشكلة كبيرة، سيتم تجهيزه في الأيام الثلاث المقبلة وسيكون جاهزاً للمواجهة المقبلة".

وفازت فرنسا بالمباراة بأربعة أهداف مقابل واحد على مستضيفتها مولدوفا في افتتاح مشوار الفريقين في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وعانى كومان من عدة إصابات مختلفة الموسم الحالي والماضي مع بايرن ميونخ، وهو ما غيبه عن كأس العالم الأخيرة.

إغلاق