ديشان يوضح طبيعة إصابة كومان في لقاء فرنسا

إصابة جديدة لجناح بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح مدرب فرنسا ديدييه ديشان طبيعة الإصابة التي تعرض لها جناحه كينجسلي كومان أمام مولدوفا في تصفيات أمم أوروبا مساء الجمعة.

كومان أُعلن مشاركته في التشكيل الأساسي للديوك، ولكنه خرج وتم استبداله بلاعب يوفنتوس بليز ماتويدي في اللحظات الأخيرة.

ديشان قال للصحافة بعد المباراة: "كومان شعر بآلام في فخذه متعلقة بأمر ما في ظهره، لم أرد المغامرة".

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لا تُحدثني عن الألم إن لم تختبر هذه الإصابة وأنت تلعب مع أصدقائك 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UOS0lB3Rxx — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

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وأكمل: "لا يوجد مشكلة كبيرة، سيتم تجهيزه في الأيام الثلاث المقبلة وسيكون جاهزاً للمواجهة المقبلة".

وفازت فرنسا بالمباراة بأربعة أهداف مقابل واحد على مستضيفتها مولدوفا في افتتاح مشوار الفريقين في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وعانى كومان من عدة إصابات مختلفة الموسم الحالي والماضي مع بايرن ميونخ، وهو ما غيبه عن كأس العالم الأخيرة.