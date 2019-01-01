ديشان ينفي التفاوض مع عوار لإقناعه برفض الجزائر

حرية الاختيار متروكة لنجم ليون صاحب الأصول الجزائرية

كشف ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنه لن يجري أي محاولات لإقناع حسام عوار لارتداء قميص الديوك.

عوار سبق وأن تدرج مع منتخبات الشباب في فرنسا، ليصبح لاعباً أساسياً مع ليون هذا الموسم.

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تألق عوار لفت العديد من الأندية تجاهه أبرزها مانشستر سيتي، ولكنه أثار التساؤلات حول مصير صاحب الأصول الجزائرية.

بعض التقارير أكدت وجود محاولات من ديشان، لإقناعه بتمثيل فرنسا، ورفض جميع محاولات الجزائر من أجل تمثيلها.

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وقال ديشان عن هذه التكهنات:"لا أتواصل مع أي لاعب من أجل اقناعه باللعب للمنتخب الفرنسي".

وأضاف:"عوار يعتبر امتداداً لجيل مميز من اللاعبين الشباب في فرنسا، والفريق الذي تأهل للبطولة الأوروبية التي ستقام في يونيو القادم".

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وتابع:"انا معجب به كلاعب ولكني لن أقوم بأي خطوة لجلبه هنا، سمعت أن الجزائر تحاول إقناعه ولا أمانع ذلك، نحن نترك حرية الاختيار للاعب".

وفي نهاية حديثه شدد ديشان على وجود منافسة شديدة بمركز خط الوسط في فرنسا، بانضمام تانجوي ندومبيلي زميل عوار في ليون.