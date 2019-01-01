ديشان يكشف سبب استبعاد لاكازيت وضم جيرو لمنتخب فرنسا

تعرف على تصريحات ديشان بشأن قائمة منتخب فرنسا

كشف ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن السبب وراء استبعاد ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، من قائمة الديوك وضم أوليفيه جيرو، لاعب تشيلسي.

ديشان أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة مولدوفا وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 في الثاني والعشرين والخامس والعشرين على الترتيب.

تواصل غياب كليمون لونجيله مدافع برشلونة، وألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال عن قائمة الديوك الفرنسية، ولم يتم استدعاء وسام بن يدر من صفوف إشبيلية الإسباني.

وحول الأمر، صرّح مدرب الديوك في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنهم غير سعداء لأنّ الجميع يقدم مستويات جيدة والقرار في الأخير يعود لي".

أنت زيدان 👨‍🏫



تمتلك 500 مليون يورو في الميركاتو القادم، وهذه قيمة التعاقد مع كل لاعب 🔻

فمن ستجلبه إلى ريال مدريد؟🤔 pic.twitter.com/MrDfrsSvWU — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

وتابع: "البعض يندهش من أن جيرو لا يحصل على دقائق لعب كافية في الدوري الإنجليزي ومع ذلك تواجد معنا والسبب بسيط هو أن لاعب تشيلسي يقدم الإضافة للمنتخب".

ديشان أشار إلى أنّ هناك عدد من اللاعبين المميزين الذين يستحقون التواجد في المنتخب وعليهم الاستمرار في تقديم الأفضل لأجل اللعب مع الديوك.

واختتم: "انطوني مارسيال دائمًا جزء من المنتخب والغيابات كانت للإصابة. يمتلك القدرات الهجومية التي نبحث عنها".

ولم يغير ديشان كثيرًا عن القائمة التي شاركت في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا والتي حققها الديوك.