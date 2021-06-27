مفاجأة في تشكيل منتخب فرنسا أمام سويسرا!

سيغير المدرب ديديه ديشان في تشكيل فرنسا أمام سويسرا غدًا لظروف اضطرارية في صفوف الديوك.

سيشهد تشكيل منتخب فرنسا أمام نظيره السويسري تغييرًا محتملًا كبيرًا ليس في تشكيل الديوك فقط بل على مستوى خطة المدرب.

ومن المحتمل أن يضطر ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا لإجراء تعديلات على خطته واللعب بثلاثي في خط الدفاع.

وستلتقي فرنسا مع سويسرا غدًا الإثنين في دور الستة عشر ببطولة يورو 2020.

لماذا سيغير ديشان خطته؟

خطة منتخب فرنسا بطل العالم 2018 قد تتغير غدًا أمام سويسرا بسبب الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز.

يعاني لوكاس من إصابة في ركبته أخرجته بين شوطي مباراة بلاده مع البرتغال التي انتهت بالتعادل 2-2 في ختام مباريات دور المجموعات.

ويبدي أطباء منتخب فرنسا قلقهم على اللاعب بل وبعضهم اعتبره خارج مباراة سويسرا خاصة مع استمرار تورم ركبته رغم شعوره بتحسن وفقًا لراديو مونت كارلو.

ولعب هيرنانيز مباراة الافتتاح ضد ألمانيا والتي حستمه فرنسا بهدف عكسي لكنه غاب عن التعادل مع المجر ليعود في مواجهة البرتغال لكنه غادر الملعب مصابًا.

هيرنانديز شارك في تدريبات بلاده أمس وفقًا لراديو مونت كارلو لكن مشاركته تبدو ضعيفة نسبيًا.

الأزمة الأخرى كانت في بديل هيرنانديز، لوكاس ديني، الذي أصيب وخرج من لملعب بعد سبع دقائق من نزوله أمام البرتغال.

كيف سيعوض مدرب فرنسا غياب لوكاس؟

التقارير الفرنسية ألمحت إلى أن ديشان سيغير خطته بالكامل بسبب غياب هيرنانديز وسيلعب أمام سويسرا بثلاثة لاعبين في خط الدفاع.

ولعبت فرنسا في المباريات الثلاث السابقة بأربعة لاعبين في خط الدفاع وثلاثي في الوسط ومثلهم في الهجوم.

المدرب الفرنسي بدأ في التحضير لخطته في تدريبات أمس بإشراك الثلاثي فارا ولونجليه وكيمبمبي.

خطة ديديه ستكون 3-4-3؛ هوجو لوريس في حراسة المرمى وأمامه فاران ولونجليه وكيمبمبي في خط الدفاع.

أما خط الوسط فسيتكون من بافارد وبوجبا وكانتي ورابيو.

ولن يشهد خط الهجوم أي تغيير في ثلاثي المقدمة بنزيما وجريزمان ومبابي.

وكانت فرنسا قد حسمت تأهلها إلى دور الستة عشر بعد تصدرها المجموعة السادسة التي تأهل عنها أيضًا ألمانيا والبرتغال على الترتيب فيما ودعت المجر البطولة.

أما منتخب سويسرا فتأهل عن المجموعة الأولى ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

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