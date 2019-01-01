ديشان يغلق الباب أمام يوفنتوس

تركيزه مع المنتخب الفرنسي فقط

استبعد ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، فكرة الرحيل عن الفريق بالوقت الحالي والعودة إلى يوفنتوس.

ديشان ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال للنادي الإيطالي، عقب الإعلان عن رحيل ماسيميليانو أليجري بعد نهاية الموسم.

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المدرب الفائز بكأس العالم مع الديوك علق على تلك الأنباء:"الوضع واضح للجميع، كل تركيزي وطاقتي تتجه نحو تصفيات يورو 2020".

وأضاف:"من الجيد ارتباطك بالأندية الكبيرة ويوفنتوس فريق عظيم تنطبق عليه هذه الميزة، ولكن مستقبلي هنا في فرنسا".

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وعن إمكانية تغيير رأيه:"لا توجد أي فرصة الباب سيظل مغلقاً".

وتستعد فرنسا لخوض مواجهة ودية ضد بوليفيا ببداية شهر يونيو القادم، قبل التوجه للعب ضد تركيا وأندورا بتصفيات اليورو.