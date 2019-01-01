ديشان يعتمد على نفس الأسماء في بداية مشوار تصفيات يورو 2020

ظهور أسماء جديدة في القائمة لكن معتادة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن المدير الفني الفرنسي ديديه ديشان، قائمة المنتخب الفرنسي، التي ستستعد لبداية مشوار التصفيات في يورو 2020.

وسيلتقي أبطال العالم مع مولدوفا وإيسلندا في الثاني والعشرين والخامس والعشرين على الترتيب من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.

وشهدت القائمة اعتماد المدير الفني على أغلب الأسماء التي شاركت معه في كأس العالم.

فيما يتواصل غياب كليمون لونجيله مدافع برشلونة، وألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال عن قائمة الديوك الفرنسية، ولم يتم استدعاء وسام بن يدر من صفوف إشبيلية الإسباني.

La première liste de l'année 2019 ! 🙌 On retrouvera nos Bleus lundi à Clairefontaine pour débuter les Qualifications de l'@EURO2020 👊 #FiersdetreBleus



Moldavie 🆚 (22/03)

France 🆚 Islande (25/03) pic.twitter.com/E05quOlWMz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2019

وشهدت القائمة غياب عثمان ديميبلي جناح برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها وسيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع.

بينما عاد كورت زوما مدافع إيفرتون إلى القائمة وكذلك أومتيتي الذي غاب عن التجمع السابق للديوك في سبتمبر الماضي، والظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، ليفان كورزوا.

ولأول مرة منذ نوفمبر 2017، يعود جناح بايرن ميونيخ كينجسلي كومان، وكذلك أنتوني مارسيال الذي تألق في الأونة الأخيرة بقميص مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن ديشان قاد المنتخب الفرنسي لوصافة يورو 2016 في فرنسا، ثم حصد كأس العالم 2018 في روسيا.