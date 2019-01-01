ديشان يرد على لامبارد: ربما يمكنه إشراك جيرو!

مدرب فرنسا يتحدث بشأن نجولو كانتي ومطالب عدم إشراكه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا على مطالب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، بعدم إشراك نجولو كانتي نجم وسط الفريقين خلال التوقف الدولي.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي:"لامبارد طالبني بألا أختار كانتي في التوقف الدولي السابق".

وأضاف:"إذا كانت الأمور تسير بتلك الطريقة، سأتصل به لاحقاً وأخبره أنه سيكون من الجيد أن يشرك أوليفييه جيرو قليلاً".

ويعد جيرو مهاجم ديشان المفضل في فرنسا، إلا أنه لم يشارك سوى 100 دقيقة طوال البريميرليج هذا الموسم، حيث يفضل لامبارد الدفع بأبراهام.

غياب بوجبا وظهور كانتي ومبابي في قائمة فرنسا لتصفيات اليورو

يذكر أن كانتي خاض 90 دقيقة ضد ليل في المباراة التي فاز بها تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، بعد معاناته المتكررة مع الإصابات هذا الموسم.