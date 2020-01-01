ديشان يدافع عن جريزمان: دوره في فرنسا لم يتأثر

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يدافع عن أنطوان جريزمان نجم فريق برشلونة.

دافع ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن اللاعب أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "فرانس فوتبول"، وأكد خلالها أن برشلونة لم يساعد جريزمان خلال الموسم الماضي.

وقال ديشان: "لم أتخيل أبدًا أنني سأفقد تأثير أنطوان جريزمان مع المنتخب بسبب قلة تأثيره مع برشلونة في الموسم الماضي، لكن أداء اللاعب يتوقف على عدة أمور أهمها طريقة اللعب وكيف يستخدمه المدرب".

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وأضاف: "عندما كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد الفريق كان يلعب من أجله، وكان يشعر براحة كبيرة لكنه بعد ذلك اختار الانضمام لبرشلونة، حيث كل شيء كان معقدًا".

وأكمل: "لقد تحدثنا عن الأمر، والأهم بالنسبة لنا أن كل شيء عندي في المنتخب في منتهى الوضوح، وهو يعرف دوره جيدًا".

وأنهى تصريحاته: "لا أشعر بأي نوع من القلق تجاه جريزمان فهو يعرف دوره مع منتخب فرنسا بشكل رائع، مهما كانت طريقة لعبنا".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد شارك في 48 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع أربعة.