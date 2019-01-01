ديشان يخاطب جريزمان بشأن أزمة ضربات الجزاء

جريزمان أهدر ركلتي جزاء في مباراتين مع فرنسا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنّه سوف يتحدث مع أنطوان جريزمان، مهاجم الديوك، بشآن إهداره ركلات الجزاء في الأونة الأخيرة.

لاعب برشلونة أهدر ركلة جزاء ضد البانيا ثم بعد أيام كرر الأمر أمام أندورا.

وقال المدير الفني للديوك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أنطونيو لا يحب المقامرة، حينما نحتاج منه تسجيل ضربة جزاء فإنه لا يهدرها أبدًا".

وتابع: "واثق من لو أنّ الفريق يلعب في مباراة حاسمة أو بحاجة ماسة للهدف لما ضيّع جريزمان هذه الكرات".

بطل كأس العالم لاعبًا ومدربًا أكد أنّ صاحب الـ 28 عامًا لا يزال هو المسؤول الأول عن تنفيذ ضربات الجزاء.

واختتم: "سوف أجلس معه ونتحدث حول هذا الأمر ولكني لا أعتقد أنّ هناك مشكلة أو أزمة تستحق المعالجة".

جدير بالذكر أنّ فرنسا انتصرت بثلاثية نظيفة على أندورا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.