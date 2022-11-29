ديشان يحسم جدل عودة بنزيما ويرد على انتقادات مبابي

غياب بنزيما عن منتخب فرنسا لا يزعج ديشان!

تحدث ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا عن موقف نجم الفريق كريم بنزيما واحتمالية مشاركته في نسخة كأس العالم الجارية بقطر مع الديوك.

وكان بنزيما قد تعرض لإصابة في معسكر منتخب فرنسا قبل بداية مشواره بكأس العالم، ولم يسافر إلى قطر، ورغم ذلك مازال اسمه في قائمة الديوك.

وقال ديشان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء تونس إنه لا يفكر في العودة المحتملة لكريم بنزيما في الوقت الحالي ويركز على المهمة الحالية لمنتخب فرنسا.

وأوضح: "ليس هذا ما أتحدث عنه الآن، لا أعرف ماذا يقولون أو كيف يقولون ذلك، أنت تعرف وضعه والوقت الذي يحتاجه للتعافي، لقد تحدثت إليه بعد مغادرته، ولا أعرف إلى أين يريد أن يذهب".

وفي حديثه عن دور أنطوان جريزمان في الفريق قال المدرب: "إنها مباراتان فقط، والجميع قادر على رؤية ما يمكنه القيام به في الدور الذي يناسبه".

وأضاف: "إنه يتمتع بصحة بدنية وذهنية، ولطالما كان له تأثير كبير على أسلوب اللعب، وهذا يسمح له بأن يكون في مرحلة دفاعية وهجومية".

واختتم متحدثًا عن مبابي: "تقولون إنّ لديه غرور كبير، لكن هذ الأمر غير صحيح، أنا أعرفه جيدًا، ولكنكم تتجاهلون أنّه أصبح أكثر خبرة وليس مجرد موهبة صاعدة".

جدير بالذكر أنّ بنزيما نشر صورة لوجهته الغامضة والبعض تصور عودته إلى قطر.