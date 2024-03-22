ديشان يتوتر بسبب كريم بنزيما ويلقي الكرة في ملعب تييري هنري!

فرنسا على صفيح ساخن مجددًا..

كانت التصريحات هادئة فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لمدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان قبل مباراة فرنسا وألمانيا الودية استعدادًا ليورو 2024، إلا أن الأمور لم تسر كذلك حتى نهايته.

ذلك لأن ديشان سئل عن شخص هو ربما أكثر من سئل عنه خلال مشواره الاحترافي كله كمدرب، وهو الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي.

سئل ديشان خلال المؤتمر حول رأيه في استدعاء بنزيما إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 من عدمه، فأجاب إجابة توحي بالتوتر الذي طرأ عليه لمجرد ذكر الاسم.

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ديشان قال: "أرى هذا الأمر واضحًا، وأرى كيف تتكلفون لطرح هذا السؤال، لكن من الجيد أنك أخبرتني الآن أنه تقدم بطلب لتمثيل المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "الأمر كله يتعلق بتييري هنري (مدرب المنتخب الأولمبي) هو وحده من يعلم موقف بنزيما وسيعطيك ويعطينا الإجابات المناسبة".