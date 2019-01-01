ديشان: مجموعتنا هي الأصعب ولن نكرر النهائي ضد البرتغال

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يؤكد على صعوبة مجموعته في كأس الأمم الأوروبية.

أكد المدرب ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي على صعوبة مواجهات فريقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت قرعتها اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان وأكد خلالها أن المجموعة الخاصة بهم هي الأصعب لكونها بها بطل النسخة الماضية والمنتخب الألماني.

وقال ديشان: "تلك المجموعة ستكون صعبة للغاية أعتقد أن لوف وسانتوس يفكران بنفس الطريقة، هذه هي المجموعة الأصعب لكن علينا أن نتقبل الأمر بصدر رحب".

وأضاف: "المجموعة ستكون معقدة على الورق فنحن نواجه فريقان تظهر نتائجهما على المستوى الأوروبي والعالمي مدى القوى التي يتمتعان بها".

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وأكمل عن المباراة الأولى ضد ألمانيا في ميونخ: "علينا أن نكون في أفضل حالة لنا من بداية البطولة، كان هناك سيناريوهات أفضل بكل تأكيد لكن هذا السيناريو ليس سيئًا، الآن نعلم كل شيء عن ترتيب المباريات وعلينا أن نبدأ في التحضير للبطولة".

وأنهى تصريحاته عن نهائي يورو ٢٠١٦: "تلك المباراة ستكون مختلفة تمامًا كما هي مباراة ألمانيا مختلفة، نحن هنا سنلعب في مجموعة من أربعة فرق وليس في نهائي البطولة".

جدير بالذكر أن المجموعة السادسة من كأس الأمم الأوروبية تشهد مواجهات قوية للغاية بين ألمانيا والبرتغال وفرنسا بالإضافة لفريق رابع سيتم تحديده لاحقًا.