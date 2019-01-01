ديشان: مبابي يجب أن يُترك تحت تصرف باريس

المدرب يتحدث عن لوكاس وجريزمان أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة أيسلندا في تصفيات يورو 2020 عن الوضع الحالي للاعبيه.

وقال ديشان عن غياب كيليان مبابي بداعي عدم اكتمال لياقته:"لقد رحل لسبب بسيط وهو أنه لم يكن جاهزاً، يحتاج للمزيد من الوقت حتى يتعافى، من المنطقي أن يوضع تحت تصرف ناديه".

وعن لوكاس هيرنانديز الذي كاد يسبب أزمة بين المنتخب وبين ناديه بايرن ميونيخ:"إنه جاهز ويشعر أنه بخير، ولكنه لن يلعب 90 دقيقة على الأرجح".

أما عن إهدار أنتوان جريزمان لضربات الجزاء قال:"من الصحيح أنه أخفق مرتين، ولكنه يحب تسديدها. لم يحالفه الحظ، ولكنه لا يزال مسدداً لها".

وتابع:"من سيسدد؟ الأمر يبقى بين اللاعبين، من الصحيح أنه يمكنه أن يصبح أكثر فاعلية بها".

يذكر أن المنتخب الفرنسي توج بطلاً لكأس العالم 2018 في روسيا بالفوز على كرواتيا في النهائي.