ديشان يخشى انضمام المجر لمجموعة الموت بأمم أوروبا

الطرف الرابع للمجموعة السادسة لم يحدد بعد

علق ديدييه ديشان، مدرب فرنسا ، على قرعة أمم أوروبا 2020، والتي أوقعت الديوك في المجموعة الأصعب رفقة ألمانيا، البرتغال، وطرف رابع لم يحدد بعد.

وسينضم منتخب من المجر، وبلغاريا، ورومانيا، وآيسلندا وبلغاريا إلى المجموعة السادسة التي وُصفت بمجموعة الموت لوجود آخر بطلي للعالم وبطل أوروبا.

وقال ديشان مع "RMC": "كنت أعرف أن عدم التواجد بالتصنيف الأول يجعل هناك احتمالية لمجموعة صعبة، الآن هناك ألمانيا والبرتغال وعلامة استفهام".

وأضاف: "ربما تكون المجر، ووقتها ستلعب هي الأخرى على أرضها، توقعنا الأمر، والزملاء في ألمانيا والبرتغال ليسوا سعداء بالقرعة أيضاً".

وختم: "يجب أن نكون فعالين مباشرة، ولكن الأفضلية ستكون لألمانيا لأنها ستخوض مبارياتها على أرضها بميونخ".

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وضمنت ألمانيا خوض لقاءاتها الثلاثة في ملعب "أليانز" بميونخ بحسب نظام القرعة التي أُجريت مطلع الشهر الجاري في بوخارست.

وتنطلق المسابقة في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل بمباراة الافتتاح بين المنتخب الإيطالي ونظيره التركي.