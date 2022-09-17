ديشان عن أزمة جريزمان مع أتلتيكو مدريد: لن يشعر بالتعب!

المدرب الفرنسي أعرب ضمنيًا عن شعوره بالإحباط

ألمح ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، إلى شعوره بالإحباط تجاه موقف المهاجم أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والأزمة الحالية مع برشلونة.

جريزمان يلعب مع أتلتيكو على سبيل الإعارة من النادي الكتالوني، بوجود إمكانية شراء اللاعب بشكل إلزامي لو لعب أكثر من 50% من المباريات هذا الموسم.

ولم تتجاوز مدة لعب الفرنسي طوال 5 مباريات في الدوري الإسباني حتى الآن 28 دقيقة بسبب رغبة أتلتيكو في تخفيض مبلغ إلزامية الشراء، لذلك خرج ديشان للتعليق على الأمر في الوقت الذي خرجت تكهنات حول وجود تهديدات بعدم تواجد جريزمان في كأس العالم في نوفمبر القادم بسبب وضعه الحالي.

ماذا قال ديشان عن وضع جريزمان؟

مدرب فرنسا الذي أدرج اللاعب في قائمة فريقه المشاركة بدوري الأمم الأوروبية قال مازحًا:"لن يشعر بأي تعب عندما يلعب هذا العدد من الدقائق".

وأضاف بشكل أكثر جدية:"إنه موقف تعرفونه جميعًا ولا أريد التطرق فيه لكن من الواضح أن هذا الوضع يحد كثيرًا من وقت لعبه".

وتابع:"لا يزال لاعبًا مهمًا على مستوى الأندية ويطمح في اللعب أكثر من 30 دقيقة، وسيكون من الجيد لو لعب المزيد من الدقائق معنا".

وأما عن المشاكل التعاقدية بين اللاعبين والأندية بشكل عام:"أنا أتأقلم مع مثل هذا النوع من المشاكل، ولكن الشيء المهم بالنسبة لي هو الأداء الذي يقدمه معنا".

ما هو موقف جريزمان مع أتلتيكو؟

قيمة شراء اللاعب تصل إلى 40 مليون يورو، بالإضافة مع بعض المتغيرات والمكافآت الأخرى المتفق عليها في عملية الانتقال.

لو لعب جريزمان عدد مباريات بنسبة أقل من 50% من المباريات الرسمية المتاحة لأتلتيكو، لن يكون بند الشراء إلزاميًا بهذه الطريقة، ولو تجاوز هذا العدد سيجب على أتلتيكو دفع المبلغ للنادي الكتالوني.

حتى يتم احتساب المباريات التي لعبها جريزمان، يجب أن يشارك كأساسي أن يكون لعب لمدة 45 دقيقة في حالة جاهزيته وعدم معاناته من أي إصابة أو عقوبة، ولو لم يلعب تلك الدقائق المحددة فلن يتم احتسابها على أنها مباريات تم لعبها من الأساس.

المهاجم الفرنسي لعب أكثر من 80% من المباريات الموسم الماضي، لكن هذا الموسم هو ينزل أرض الملعب في الدقيقة 63 من كل مباراة.

وبهذه الطريقة يتجنب أتلتيكو مشاركة اللاعب لمدة الـ45 دقيقة المنصوص عليها في عقد اللاعب، لمنع احتسابها على أنها مباراة تم لعبها.