ديشان عن إصابة كومان: لست هنا لمنح الفرص

أبطال العالم فازوا برباعية في أول ظهور بتصفيات يورو 2020

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

لم يتردد المدير الفني الفرنسي، ديدييه ديشان، في إشراك بليس ماتويدي، بدلاً من كينجسلي كومان، قبل مواجهة مولدوفا في تصفيات يورو 2020.

ولم يشارك جناح بايرن ميونيخ الألماني، بسبب الإصابة أثناء الإحماء قبل اللقاء، الذي انتهى بفوز أبطال العالم 4-1.

ديشان أكد أنه لن يخاطر بلاعبه في مواجهة إيسلندا المقبلة بحسب تصريحاته لأر أم سي سبورت الفرنسية: "لقد شعر بمشكلة صغيرة في ظهره، وهو الذي يؤثر على العضلة الخلفية، لست هنا من أجل الفرص، لم يكن لدي مشكلة في الاستعانة بماتويدي".

وسيغيب كذلك لوكاس دينييه، عن مواجهة إيسلندا رغم عدم مشاركته أمس: "تبدو مشكلة كومان أقل من لوكاس، الذي يشعر بمشكلة في الفخذ، لا توجد إصابة لكن ليس من الممكن مشاركته".

وعن مواجهة الأمس: "كان من الممكن تسجيل أكثر، لكن تظل تلك المباريات مُعقدة، اللاعبون تعاملوا مع المباراة بشكل جيد، لم نقع في أي مشكلة، جميع المهاجمين سجلوا، وهذا رائع".

واختتم: "العديد يعتمد علينا أمام إيسلندا، لدينا الجودة وسنرى هذا، لم نمنح مولدوفا الفرصة لترتيب دفاعها، وكان علينا مواصلة هذا، لأن المباراة الثانية بعد 3 أيام".

القائد يعود إلى حيث صال وجال 😎



جيرارد وهدف الفوز في اللحظات الأخيرة. 💪🔴pic.twitter.com/DxAjqq1RFy — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وسجل جريزمان وفاران ومبابي وجيرو، أهداف الديوك الفرنسية، قبل لقاء إيسلندا في ثاني الجولات، بالخامس والعشرين من مارس المقبل.