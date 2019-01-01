ديشان: حققنا هدف سبتمبر.. وأخبار جيدة من ألبانيا

المدرب الفرنسي يخطط لمواصلة حصد النقاط..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ديدييه ديشان مدرب فرنسا سعادته بالفوز على أندورا 3-0 في الجولة السادسة لتصفيات يورو 2020.

وقال ديشان عقب المباراة:"لقد كانت مباراة جيدة، اليوم حصلنا على الكثير من الفرص، أهدرنا ركلة جزاء وكرة في القائم".

وأضاف:"كان بمقدورنا زيادة النتيجة ولكن تسجيل الأهداف ليس سهلاً. لدينا تلك القدرة، بجودة هجومية عالية للغاية وصلابة دفاعية أيضاً".

وأوضح:"لقد حققنا هدفنا من توقف سبتمبر الدولي، كان يجب علينا تأمين تلك النقاط الست. سيكون لدينا مواجهات مباشرة مع منافسينا في تلك المجموعة، حتى لو كانت ألبانيا قد قدمت أنباء جيدة، نحتاج لمواصلة حصد النقاط".

يذكر أن منتخب ألبانيا تغلب على أيسلندا 4-2 ليبعده عن ملاحقة فرنسا قليلاً، حيث يحتل الديوك المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع تركيا.