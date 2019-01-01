ديشان : جيرو لاعب عظيم وأرقامه تتحدث

هدف دولي جديد لجيرو مع الديوك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، بعد الانتصار الكبير لفريقه على مولدوفا في تصفيات أمم أوروبا، وخص مهاجمه أوليفيه جيرو بالإشادة.

وانتصرت بطلة العالم بنتيجة قوامها أربعة أهداف مقابل واحد مساء الجمعة تناوب على تسجيلها جيرو، كيليان مبابي، رافائيل فاران، وأنطوان جريزمان.

وقال ديشان للإعلام بعد المباراة: "الهجوم عليه حاضراً ويزداد، لا يستخدم كثيراً من قبل ناديه، ولكن عندما يلعب بالدوري الأوروبي يسجل ووجوده مهم".

جيرو يعادل تريزيجيه ويصبح ثالث الهدافين التاريخيين لفرنسا

⏱️نهاية مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 🏆



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا 5 🆚 التشيك 0

مولدوفا 1 🆚 فرنسا 4 pic.twitter.com/50vrM8Hyq5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأتبع: "وصوله ل34 هدفًا رقم مهم، وسيستمر فيه، هو لاعب يتم انتقاده بلا مبرر، ولكن دائماً يسجل في الأوقات المهم، سيحسن رقمه لطالما هو معي".

وحول الأداء: "لن يصيبني القلق، منذ بداية الأسبوع أتحدث مع اللاعبين حول المباراة، أقدر جودة اللاعبين الذين معي، وصلنا لهذه المرحلة الذهنية بفضل ما حققناه الصيف الماضي ويجب أن نواصل".

وتلعب فرنسا بالمباراة المقبلة أمام آيسلندا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020 الإثنين المقبل.