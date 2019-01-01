ديشان: جريزمان هو الأهم في منتخب فرنسا

ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يشيد بأنطوان جريزمان وبما يقدمه للديوك خلال الفترة الماضية ويؤكد أنه يعد العنصر الأهم في هجوم الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بأنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد ومهاجم الديوك وبما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان خلال مؤتمر صحفي بمعسكر المنتخب الفرنسي وأكد خلالها أن الفريق يعتمد على جريزمان بشكل كبير.

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وقال ديشان: "جريزمان هو العنصر الأهم في الجزء الهجومي لمنتخب فرنسا، هو يشارك في كل شيء ويستطيع التسجيل ومساعدة الفريق في نواحي عديدة".

وأكمل عن الفوز أمام مولدوفا قائلًا: "نريد أن نحقق الفوز على كل الفرق معنا في المجموعة، وبالطبع على رأسهم أيسلندا وتركيا، فهما أصعب من مولدوفا وأندورا".

واختتم: "لا أعلم من سأشرك أمام أيسلندا في الغد سأرى كيف ستسير الأمور في تدريب اليوم، وبعد ذلك سأتخذ القرار، لقد خضنا مباراة لتونا أمام أندورا".

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جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يتصدر حاليًا مجموعته في تصفيات أمم أوروبا 2020 بعد الفوز على مولدوفا بأربعة أهداف لهدف وحيد في الجولة الافتتاحية.