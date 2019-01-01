جيندوزي: أرسنال ساعدني كثيراً على اللعب لفرنسا

اللاعب الشاب يطمح لاستغلال الفرصة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماتيو جيندوزي لاعب وسط أرسنال، على رغبته في استغلال فرصة اللعب مع منتخب فرنسا بأكبر شكل ممكن.

جيندوزي دخل قائمة الديوك بشكل غير متوقع لتصفيات يورو 2020، بعد تعرض الثنائي بول بوجبا ونجولو كانتي للإصابة.

استدعاء المدرب ديديه ديشان، يأتي بعد سلسلة من المستويات المميزة لصاحب الأصول المغربية، كان آخرها خلال التعادل مع توتنهام 2/2.

لاعب وسط أرسنال قال عن اللعب لفرنسا:"حلمت بهذه الخطوة منذ سنوات طويلة، لعبت بمراحل الشباب وعمري 16 سنة، عملت جيداً لنيل هذا الشرف".

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وأضاف:"ربما الأمر يبدو مفاجئاً نوعاً ما، ولكني عرفت من البداية أن تألقي مع أرسنال سيساعدني على اللعب لمنتخب فرنسا".

وتابع:"أرسنال يعتبر من أفضل أندية العالم، وجودي به منحني هذه الفرصة لذلك سأطمح لاستغلالها بقدر الإمكان".

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً انضم لأرسنال في صيف 2018، قادماً من لوريان الفرنسي بـ7 مليون جنيه إسترليني.