ديشان: أتمنى ألا يمانع باريس سان جيرمان مشاركة مبابي في اليورو

مدرب فرنسا لا يهمه إلا مشاركة مبابي في اليورو مع المنتخب الأول

يعتقد ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن باريس سان جيرمان هو المسؤول عن قرار مشاركة لاعبه كيليان مبابي في أولمبياد طوكيو القادمة.

وأسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية، عن وقوع فرنسا في المجموعة الثالثة للتصنيف الأول، برفقة كرواتيا، السويد والبرتغال.

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وقال ديشان في تصريحات عقبت القرعة: "هدفنا هو إنهاء المجموعة في المركز الأول، والتأهل للأدوار النهائية، وهذا لم نفعله في النسخة الأولى من البطولة".

وواصل: "دوري الأمم الأوروبية، أكثر إثارة من إقامة مباريات ودية، النسخة الأولى كانت ناجحة وأعتقد أن الثانية ستكون كذلك".

وتطرق مدرب الديوك الفرنسية، للحديث عن مشاركة نجم الفريق كيليان مبابي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو القادمة وقال: "باريس سان جيرمان هو المسؤول عن مبابي، وليس النادي الوحيد الذي سيعترض على مشاركة لاعبيه في الأولمبياد".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لي أن باريس لن، يعترض على مشاركة مبابي في اليورو، ويكون جاهزاً للبطولة".

توخيل: مشاركة مبابي في الأولمبياد لا تخصني

ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الجولة الأولى في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2020، ومباريات الجولة الثانية من 6 إلى 8 سبتمبر من العام ذاته.

ومن 8 إلى 10 أكتوبر 2020 ستكون مباريات الجولة الثالثة، والجولة الرابعة من 13 إلى 11 أكتوبر.

أما الجولة الخامسة ستكون من 12 إلى 14 نوفمبر 2020، وأخيراً الجولة السادسة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.

على أن تكون المباريات النهائية خلال أيام 2، 3 و6 يونيو 2021.