النتائج المباشرة
كأس العالم

ديشامب: ممتن ليوفنتوس على كثير من الأشياء التي جعلتني مدربًا ناجحًا

التعليقات()
ProShots
ديشامب يشكر يوفنتوس ويؤكد أنه تعلم الكثير من الأشياء هناك

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أنه يمتن لنادي يوفنتوس كثيرًا على الصفات التي اكتسبها من رحلته هناك والتي جعلته مدربًا جيدًا.

اختيارات المحررين

وكان ديدييه ديشامب قد ارتدى قميص يوفنتوس في فترة التسعينات وحقق عدة نجاحات مع السيدة العجوز كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1996.

وفي مؤتمر دبي الدولي السنوي، كشف ديدييه ديشامب أن مسيرته في عالم التدريب تستند بشكل كبير على الأشياء التي تعلمها حين كان لاعبًا.

وأضاف ديشامب: "في يوفنتوس الأمور مختلفة، تشعر أنك مطالب بالكثير من الأشياء ليس فقط داخل الملعب، هناك تعلمت الكثير من الأمور المهمة على المستويين الشخصي والمهني"

وتابع: "مع تحقيق كأس العالم كلاعب في 1998 شعرت أنني قدمت شيئًا كبيرًا، نفس الإحساس تجدد حين نجحت في فعل ذلك كمدرب بعدها بـ 20 عامًا"

يذكر أن ديدييه ديشامب قد فشل في التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا في 2016 بالخسارة في المباراة النهائية، قبل أن يعود بعدها بعامين ليجلب لفرنسا لقب كأس العالم الثاني لها تاريخيًا.  

الموضوع التالي:
رونالدو ثاني الأكثر بحثًا في إيطاليا بـ2018 - من الأول؟
الموضوع التالي:
الإسماعيلي يتحرك من قاع الدوري بفوز على المقاولون العرب
الموضوع التالي:
بسبب بوطيب - الزمالك يحيل مديره التنفيذي للتحقيق
الموضوع التالي:
الزمالك يعلن إعارة دونجا للإسماعيلي لنهاية الموسم
الموضوع التالي:
الأهلي يعلن إعارة حمدي وياسر ريان للجونة رسميًا
إغلاق