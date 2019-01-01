ديشامب: أريولا سيغيب عن اليورو في حال جلس احتياطيًا مع ريال مدريد

قبل انتقاله إلى ريال مدريد.. ديشامب يحذر أريولا من الجلوس احتياطيًا

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قال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إن مشاركة الحارس أريولا مع المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة متوقف على أدائه في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقال الحرس أريولا إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.

ووفقًا للمطعيات الحالية، فإن تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي لريال مدريد والذي يحظى بثقة ودعم المدرب زين الدين زيدان.

وحول ذلك، قال ديشامب إن استدعاء اللاعبين إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل سيتوقف على ما قدموا خلال الأشهر المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وأضاف: "لا أحد يحجز مكانه بشكل دائم، نحن نعمل ونقيم المتغيرات وننظر بعين ثاقبة من أجل أن يشارك الأكثر جاهزية وقدرة على إعطاء ما نريد"

وتابع: "أريولا عليه أن يشارك في الموسم المقبل، في حال جلس احتياطيًا طوال الموسم فإن وجوده مع المنتخب في اليورو سيكون صعبًا ومحل شك"

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يذكر أن أريولا كان حارسًا احتياطيًا لمنتخب فرنسا خلال كأس العالم الأخيرة والتي توج بها الديوك في ظل مشاركة قائد المنتخب وحارس مرمى توتنهام هوتسبيرز هوجو لوريس بشكل أساسي.