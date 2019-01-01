ديسابر يعلن قائمة أوغندا الأولية استعدادًا لأمم إفريقيا

لاعبا طلائع الجيش والنصر بقائمة أوغندا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن قائمته المبدئية لمعسكر فريقه، والذي سيقام في مدينة كامبالا استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

أوغندا تقع في المجموعة الأولى التي تضم مصر منظمة البطولة، وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

قائمة أوغندا التي تم الإعلان عنها ضمت 19 لاعبًا، سيشاركون في المعسكر الذي سيقام بمنتجع كابريا بكامبالا، قب الإعلان عن القائمة النهائية.

وشهدت القائمة تواجد دانيل إسياجي، لاعب فريق النصر المصري، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى حسن واساوا لاعب طلائع الجيش.

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وغاب دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وأيضًا فاروق مايا لاعب جورشيا الكرواتي، وميلتون كاريسا لاعب مولودية وجدة، ومحمد شعبان لاعب الرجاء المغربي.

وجاءت قائمة أوغندا كالآتي:

حراسة المرمى: تشارلز لوكواجو "كمبالا"، جيمس أليتو "أورا إف سي".

الدفاع: بيفيس موجابي "يوفيل تاون"، جاليوانجو "إكسبريس أوغندا"، جودفري والوسيمبي، أواني (كمبالا سيتي)، هاليد لواليوا (فايبرز)، موجوزي مصطفى (برولاين)

الوسط: خالد أوتشو ( تشرشيل برازرز) – حسن واسوا – صدام جمعة (كمبالا) – تاديو لوانجا (فايبرز) – ألان أوكيلو (كمبالا) – موسيس وايسوا (فايبرز)

الهجوم: إيسياجي (النصر) – ألان كيامبادي (كمبالا) – جوما بالينيا (الشرطة الأوغندي) – باتريك كادو (كمبالا) – دان سيرونكوما (فايبرز)