ديسابر: مواجهة مصر لحظة رائعة.. والجماهير ستضع عليهم ضغط

مجموعة قوية بتواجد مصر والكونغو الديموقراطية وأوغندا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي عن معرفته بمصر بحكم قيادته للإسماعيلي في وقت سابق قبل مواجهتهم في أمم إفريقيا المقبلة.

وسقط المنتخب الأوغندي مع مصر والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي في المجموعة الأولى، في البطولة التي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل

وقال ديسابر في تصريحات خاصة لبرنامج "الدقيقة 90": "نعم اللعب ضد مصر هي لحظة رائعة، لأنها البلد المستضيفة للبطولة ولكن سيقع عليهم ضغط في وجود المشجعين في هذه البلد، ومواجهة مصر ستكون هي الأفضل لنا في المجموعة، ونحن نحتاج إلى بعض النقاط في أول وثاني مباراة".

وتابع مدرب الإسماعيلي السابق: "أعتقد أن من المهم معرفة البلد، بعد أن عملت في الإسماعيلي من قبل، وأعرف الملعب والتدريب والفنادق هناك".

وأضاف: "أخر شهر مع أوغندا ذهبنا الى الإسماعيلي ودخلنا معسكر مع اللاعبين ليتعرفوا على الأجواء هناك، وأعتقد أنها ميزة لنا ونحن علينا الآن أن نستعد جيدًا لنكون جاهزين لأول مباراة".

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وكان ديسابر قد تولى تدريب الإسماعيلي في الموسم السابق، حيث ساعده في تصدر الدوري المصري قبل الرحيل وتراجع مستوى الدراويش.