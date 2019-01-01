ديسابر لجول: حزين لعدم اللعب في الإسماعيلية، ولدينا بعض الأفضلية على مصر

رفض التعليق على ما تردد عن اتصال الأهلي به لتولي تدريبه ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

علق المدير الفني للمنتخب الأوغندي، سيباستيان ديسابر، عن قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنطلق في مصر في الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 من يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا وزعوا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ووقعت أوغندا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبها منتخب مصر، صاحبة الأرض، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي.

وعبر ديسابر عن ثقته في منتخب بلاده حتى في مواجهة المنتخب المصري، صاحب الحظوظ الأوفر في تلك المجموعة، معربًا عن خيبة أمله في الوقت نفسه لعدم اللعب في الإسماعيلية، حيث كان يود العودة للمدينة التي يعرفها جيدًا من الموسم الماضي حين قاد الإسماعيلي للحصول على المركز الثاني في الدوري المصري.

وقال المدرب الفرنسي لمراسل جول عقب القرعة «اللعب أمام المُنتخب المصري عائق، لكن لدنيا بعض الأفضلية لأننا نعرفهم جيدًا، ومبارياتنا معهم كانت صعبة جدًا وبلا فوارق كبيرة».

أضاف «فزنا عليهم في ملعبنا بهدف نظيف، ثم انهزمنا هنا بهدف نظيف. الكل يعلم أننا نملك جيلًا صاعدًا لا يُمكن الاستهانة به، وسيكون من الصعب على أي فريق أن يتفوق علينا».

وتابع «نعرف جيدًا منتخب الكونغو الديمقراطية، وهو يملك مجموعة مميزة من الفرديات، وأعتقد أننا سنلعب أمام خصوم بمستوى عالٍ جدًا يجب أن نحضر للبطولة الآن بشكل جيد، بأخذ خصومنا بعين الاعتبار».

وواصل «مُنتخب زيمبابوي يبدو الأقل حظوظًا في المجموعة، لكني أعرفه جيدًا وأعرف مميزاته الكبيرة، وأعتقد أن المجموعة ستكون معقدة، رغم أن منتخب مصر سيدخل كمرشح لأخذ الصدارة، لكني أعتقد أننا سنقول كلمتنا بعدهم».

«أنا خائب الأمل لأننا سنلعب في القاهرة وليس الإسماعيلية، لكن يجب أن نتأقلم مع الوضع. القاهرة تتوفر على ملاعب مميزة جدًا، وسنتمكن من التمرن في ظروف مميزة».

وردًا على سؤال أخير عن صحة ما تردد عن مفاوضات النادي الأهلي المصري معه لتولي تدريبه، قال «لن أتحدث عن هذا الأمر تركيزي مع فريقي الوطني».