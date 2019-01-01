ديسابر: أرشح مصر والسنغال للتويج بكأس أمم إفريقيا

مدرب الإسماعيلي السابق يتوقع الفائز بأمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، على أن خبر نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 إلى مصر أسعده، لأن الأجواء فيها أفضل بكثير من الكاميرون.

منتخب أوغندا يشارك في كأس أمم إفريقيا، بعد تصدر المجموعة التي تضم تنزانيا وليسوتو والرأس الأخضر "كاب فيردي".

وقال ديسابر خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن تكون مجموعة أوغندا في مدينة الإسماعيلية، لأنني أعرف هذه المدينة وأجواءها تمامًا".

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المدرب الفرنسي تحدث عن المرشحين للقب، حيث قال: "منتخب مصر قوي ويلعب وسط جماهيره، هو أبرز المرشحين للقب، بالإضافة إلى السنغال الذي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين".

سيباستيان ديسابر أشار إلى أن منتخب بلاده وصل لمستوى متميز، يستطيع من خلاله المنافسة على اللقب القاري.

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وكان المدرب الفرنسي يتولى مهمة تدريب فريق النادي الإسماعيلي، قبل رحيله لتدريب أوغندا.