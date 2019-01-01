كيف ومتى حُسم ديربي ميلانو في السنوات الأخيرة؟

أرقام مذهلة لقطبي ميلانو في السنوات الماضية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح تقرير أن الأهداف المتأخرة في الشوط الثاني، وتلك المسجلة من داخل منطقة الجزاء كانت العامل الحاسم في ديربي ميلانو بالسنوات الأخيرة.

ويحل إنتر ضيفاً على ميلان في ملعب "جيوسيبي مياتسا" مساء السبت ضمن قمة لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

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وكشفت "لاجازيتا" أن منذ ديربي نوفمبر 2014 وحتى ديربي مارس 2018 تم تسجيل ثلاثة انتصارات لإنتر، وانتصارين لميلان، وخمسة تعادلات.

التقرير تحدث أن معظم الأهداف تأتي في الشوط الثاني، إذ سُجلت سبعة أهداف في النصف الأول، وشهد الثاني 18 هدفاً.

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وأورد التقرير أن الأهداف من داخل المنطقة هي الأكثر، إذ فقط سُجل هدفين من أصل 25 في تلك الفترة من خارجها، وكانت الغلبة للكرات العرضية بستة أهداف.

وشهدت مبارايات الديربي بتلك الفترة تسجيل هدفين فقط من ركلات جزاء، وكانا لإنتر عبر الثنائي الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الموسم قبل الماضي، ولاوتارو مارتينيز في اللقاء الأخير.

ويملك إنتر حالياً تسع نقاط بالقمة، ويأتي ميلان خلفه بستة بعد مرور ثلاث جولات من بطولة الدوري.