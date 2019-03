ديربي مدريدي وأرسنال يواجه بايرن ميونيخ استعداداً للموسم الجديد

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مواجهة نظيره توتنهام في الكأس الدولية للأبطال في سنغافورة يوليو القادم.

المباراة ستجمع بين الثنائي ضمن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وستُلعب في 12 من شهر يوليو.

أرسنال سيتواجد أيضاً في نفس البطولة التي ستتكون من 12 فريقاً، وتقام في 15 مدينة مختلفة حول العالم في الصيف.

زيدان يقنع بيريز بالتعاقد مع بيانيتش

المدفعجية سيلعبون ضد بايرن ميونيخ في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية في 17 يوليو، بافتتاح فترته التحضيرية.

وبعدها يتوجه أرسنال لتشارلوت من أجل اللعب ضد روما، ثم المواجهة الأكبر أمام ريال مدريد يوم 23 يوليو في واشنطن.

وأما مانشستر يونايتد فيلعب ضد الثنائي الإيطالي إنتر وميلان، بالإضافة لمباراة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد في 20 يوليو.

For the first time outside of Europe, the International Champions Cup presents: The Madrid Derby.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Get your tickets NOW to this historic matchup using code: TWEET

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

👉 https://t.co/WpqqpW1pGu

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#ICC2019 #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/pAUvzicUg8