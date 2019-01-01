ديربي مانشستر | أشهر الخونة بين السيتي واليونايتد

فارق كبير بين الخيانة والاحتراف في عالم كرة القدم بعض الجماهير قد لا تقدر هذا الفارق ولا تعترف بمفهوم الاحتراف ولا تقدم الأعذار لنجومها التي تنتقل لفرق منافسة وفي بعض الأحيان إلى ألد الأعداء لا أحد ينظر خلف الكواليس والجماهير تأخذ الحابل بالنابل دون التطرق إلى الأسباب التي دفعت هذا النجم للتوقيع للمنافس.

قد تكون الجماهير على حق في بعض الحالات والتي يفضل فيها اللاعبين الإغراءات المادية وينساقون خلف "زن" وكلائهم على التوقيع من أجل استفادة هذا الوكيل من الأموال التي يعرضها المنافس والتي بالتأكيد تتجاوز عروض النادي الأصلي بمراحل.

هناك بعض الأسماء التي تلمع في ذهننا حين يذكر هذا الديربي الكبير، فمثلا اللاعب التاريخي للسيتي "مات باسبي" في الثلاثينات والأربعينات تحول ليكون أسطورة في اليونايتد كمدربًا للفريق في فترة تاريخية على الرغم من تمثيله للسيتي في أكثر 226 مباراة، وكذلك أسطورة الشياطين في التسعينات "مارك هيوز" خاض تجربة تدريب مع السيتي منذ ثلاثة مواسم، بجانب ماضي الويلزي "ريان جيجز" داخل أسوار أكادمية السيتي.

الديربي مليء بمثل هذه المواقف ولو تركنا لأنفسنا العنان للحديث عن أشهر الخونة والمحترفين فسنحتاج لكتاب طويل يحكي القصص والكواليس، لذلك اقتبسنا لكم 5 أسماء متباينة على مر العصور ...

سامي ماكلروي | مانشستر يونايتد | من 1971 إلى 1982 .. مانشستر سيتي | من 1985 إلى 1986

الصفقة الأخيرة التي أبرمها المدرب التاريخي لليونايتد "مات باسبي" قبل رحيله بداية السبعينات والنجم الذي لقبته الجماهير بـ "جورج بيست الجديد" هو اللاعب الأكثر مشاركة في صفوف اليونايتد في قائمتنا للخونة والمحترفين. ماكلروي خاض مع الشياطين الحمر 342 مباراة ومكث بالفريق لأكثر من عقد من الزمان وسجل للفريق 57 هدف طوال تلك السنوات التي كانت عصيبة على الفريق دون بطولات كبيرة.

أشياء خفية عن ديربي مانشستر 👀🔥 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2018

رحل ماكلروي من اليونايتد مع بداية فترة الثمانينات إلى أرياف مدينة ستوك ليمثل فريق المقاطعة هناك 3 أعوام قبل أن يعود إلى مدينة مانشستر من جديد ولكنه بقميص العدو والغريم الأزلي لليونايتد نادي مانشستر سيتي والذي لم يستطع المكوث معه كثيرًا نظرًا لتأثره بغضب الجماهير الحمراء ليغادر السماوي بعد عام واحد فقط برصيد هزيل من 13 مباراة وهدف وحيد.

بيتر شمايكل | مانشستر يونايتد | مـن 1991إلى 1999 .. مانشستر سيتي | من 2002 إلى 2003

واحد من أفضل حراس المرمى في التاريخ والدنماركي الأشهر في تاريخ البريميرليج والذي عاصر بدايته مع اليونايتد في عام 1992 وتألق في ملعب الأولدترافورد حتى نهاية موسم الإنجازات والثلاثية التاريخي للحمر وانتهاء مسيرة شمايكل مع الشياطين بالرحيل إلى سبورتينج.

الرشيق الأشقر سرعان ما ترك سبورتينج وحن لأجواء البريميرليج ليعود من بوابة ملوك بيرمنجهام نادي أستون فيلا والذي قضى معه موسم واحد قبل أن يوقع للسيتي مع بداية موسم 2002، لتثور عليه جماهير اليونايتد خلال هذا الموسم والذي كان الأخير في مسيرة شمايكل في الملاعب.

دينيس لو | مانشستر يونايتد | من 1962 إلى 1973 | .. مانشستر سيتي | من 1973 إلى 1974

إذا ما طُلب منك ذكر أهم 10 لاعبين في تاريخ نادي مانشستر يونايتد فبالتأكيد سيكون "دينيس لو" حاضرًا في هذه القائمة عن رصيد وشعبية جارفة من قبل الجماهير التي مازالت حتى الآن تعشق أحد أهم هدافيها في التاريخ.

لو هو أحد قادة جيل "الباسبي بابيز" وهداف الفريق في تلك الحقبة مع القائد "بوبي تشارلتون" والتي حقق من خلالها مانشستر يونايتد أول بطولة لدوري الأبطال بفضل الثلاثي الذهبي "لو تشارلتون وبيست" والذي شيد لهم تمثال ضخم على بوابة الأولد ترافورد. دينيس لعب مع الشياطين الحمر خلال 11 عامًا 309 مباراة استطاع فيها تسجيل 103 هدفًا.

- كارلوس تيفيز | مانشستر يونايتد | مـن 2007 إلى 2009 .. مانشستر سيتي | من 2009 إلى 2013

الخائن الأكبر بالنسبة لجماهير اليونايتد واللاعب الذي تحول عشقه في قلوب هذه الجماهير لكراهية بذات المقدار نتيجة رحيله وتوقيعه للمان سيتي صيف عام 2009.

تيفيز هو النجم الوحيد الذي حقق الدوري الإنجليزي بقميص قطبي مدينة مانشستر ولم يسبقه في ذلك أحد، حيث لعب مع الشياطين طوال ثلاث سنوات 63 مباراة وسجل 19 هدفًا واستطاع رفع بطولة أوروبا عام 2008. المعدل التهديفي للأباتشي ارتفع بانتقاله للسيتي وخاض مع السيتزن 84 مباراة مسجلا 50 هدفًا خلال 3 مواسم.

براين كيد | مانشستر يونايتد | مـن 1967 إلى 1974 .. مانشستر سيتي | من 1976 إلى 1979

المساعد السابق للمدرب الإيطالي "روبيرتو مانشيني" والمساعد السابق أيضًا للاسكتلندي "السير أليكس فيرجسون" هو من اللاعبين القلائل الذين تربطهم علاقة جيدة بجماهير الناديين حتى وقتنا هذا. براين كان من نجوم الشياطين الحمر منذ عام 1976 ولعب 206 مباراة وقام بتسجيل 52 هدفًا، قبل أن يخطفه آرسنال والذي كان محطته للتحول إلى نصف المدينة السماوي وبداية مسيرة ناجحة على ملعب "السيتي أوف مانشستر" مازالت ممتدة حتى الآن بعد ما يقارب الـ100 مباراة بقميص السيتزن.