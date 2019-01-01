ديربي كاونتي يعلن عن اقتراب لامبارد من تشيلسي

نادي ديربي كاونتي يؤكد سماحه لمديره الفني فرانك لامبارد بالتغيب عن الإعداد للموسم الجديد ليومي الاثنين والثلاثاء للتفاوض مع تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ديربي كاونتي الذي يقوده أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد عن سماحه لمديره الفني بالتغيب عن إعداد الفريق خلال اليوم وغدًا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره ديربي كاونتي وأكد من خلاله أن لامبارد لن يتواجد في تدريبات يومي الاثنين والثلاثاء تسهيلًا على تفاوضه مع تشيلسي.

وكتب النادي في بيانه: "ديربي كاونتي منح فرانك لامبارد العذر للتغيب عن تدريبات الإعداد للموسم الجديد ليومي الإثنين والثلاثاء".

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وأضاف البيان: "يأتي هذا للسماح له بالتفاوض بشأن انتقاله المحتمل لصفوف تشيلسي وليتم إنهاء الأمور في أسرع وقت ممكن".

وكان ديربي كاونتي قد أعلن قبل أيام عن سماحه لنادي تشيلسي بالتفاوض مع فرانك لامبارد المدير الفني الخاص بهم من أجل تدريب البلوز في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أقال مديره الفني السابق ماوريزيو ساري قبل انطلاق موسم الانتقالات، حيث رحل الأخير لتدريب يوفنتوس في الموسم المقبل.