ديربي جدة وقمة الشباب والنصر - كيف يكون الهلال الأكثر استفادة؟

لقاءات قوية في الجولة الـ22 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلعب اليوم مبارة الشباب والنصر، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الملز" في صراع المقدمة.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 46 نقطة ويأتي خلفه الشباب برصيد 40 نقطة في المركز الرابع، حيث يسعى فريق الليوث في تقليص الفارق.

وبالنظر لمباريات الجولة الـ22، نجد الهلال هو الأكثر استفادة من منافسات هذا الأسبوع من الدوري السعودي، حيث يلعب أيضًا الاتحاد أمام الأهلي غدًا في ديربي جدة على ملعب "الجوهرة المشعة".

في حالة أن حقق الشباب حقق نتيجة إيجابية أمام النصر، ومواصلة نتائجه الجيدة في الدوري، سواء بالفوز أو بالتعادل، نجدها خدمة كبيرة لصالح الهلال المتصدر للترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط عن العالمي.

وفي حالة تعادل الشباب أو الفوز على النصر، سيوسع الهلال الفارق بينه وبين العالمي، أكثر من 6 نقاط في حالة حقق الزعيم الفوز على نظيره الفيصلي غدًا الجمعة.

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ويأتي ديربي جدة أيضًا خدمة كبيرة للهلال، حيث عودة التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق للفريق وتولي تدريب العميد بعد الرحيل عن منصبه قبل بداية الموسم، وعاد مجددًا وسيبدأ مهام عمله من جديد أمام الأهلي.

وفي حالة فوز الاتحاد واستعادة مستواه سيبتعد الأهلي ويستمر في تقديم مستواه المتواضع في المباريات الأخيرة، حيث بعد أن كان ينافس النصر عل المركز الثاني أصبح يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة فقط.

وبذلك تعد الجولة الـ22 هامة للغاية لصالح الهلال السعودي، وسيكون هو المستفيد الأكبر في حالة التعادل بين الشباب والنصر أو فوز الليوث، وسقوط أهلي جدة أمام الاتحاد.