ديربي الهلال والنصر في ديسمبر والكلاسيكو في يناير .. إعلان جدول مباريات الدوري السعودي 2022-23

الدور الأول سينطلق في 25 من أغسطس الجاري وينتهي في الرابع من فبراير 2023

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022-2023.

ما هي التوقفات في الدور الأول؟

قررت الرابطة أن يبدأ الموسم في 25 من أغسطس الجاري، على أن ينتهي الدور الأول في الرابع من فبراير 2023.

وسيشهد الدور الأول، التوقف الدولي الأول من 17 سبتمبر، على أن تعود المباريات من جديد في الأول من أكتوبر 2022، حيث أيام فيفا.

فيما سيكون التوقف الثاني، حيث معسكر الإعداد لمنتخب السعودية الأول وخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022، من 17 أكتوبر، على أن تستأنف المباريات في 15 من ديسمبر 2022.

ما هي مواعيد المباريات المهمة في الدور الأول؟

لأول مرة سيقام الدوري السعودي للمحترفين دون وجود لديربي جدة، إذ هبط الأهلي بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الموسم الماضي.

فيما ستكون أولى المباريات الكبرى في الموسم الجاري في الجولة الخامسة، بين النصر والاتحاد، على ملعب الأول مرسول بارك، في الثاني من أكتوبر 2022.

بينما سيقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.

ويستضيف الشباب، الاتحاد في الجولة التاسعة، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 من ديسمبر 2022

أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، فسيكون ضمن الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.

ويقام كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12، في جدة، أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من يناير 2023.

وأخيرًا ديربي الرياض بين الشباب والنصر، على أرض الأول، ضمن الجولة الـ13، أحد أيام 12 أو 13 أو 14 من يناير 2023.