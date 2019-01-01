ديربي القاهرة | فلافيو "بعبع" عبدالواحد، والنور "يُظلم" مسيرة الأهلي!

أشهر بصمات النجوم الأفارقة في الديربي القاهري الكبير ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

على مدار تاريخ مباريات ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، كانت البصمة الأفريقية حاضرة بقوة بأهداف حاسمة، ظلت عالقة في ذاكرة جمهور الفريقين.

وقبل أن نفتح فصلاً جديدًا في المنافسة بين الفريقين، دعونا ننظر لأوراق التاريخ لنتعرف على أشهر اللاعبين الأفارقة في تاريخ الديربي، وأكثرهم تهديفًا.

الرأس الذهبية المؤلمة لعبد الواحد

يأتي الهداف الأنجولي أمادو فلافيو، على رأس أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً في مباريات القمة، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف بشباك الزمالك بواقع 3 أهداف بالدوري وهدفين في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح اللاعب، صاحب الرأس الذهبية، أهدافه بالقمة بثنائية في شباك عبدالواحد السيد، بموسم 2006/2007 بالدوري، في لقاء حسمه الأحمر بهدفين مقابل هدف، ثم سجل هدف فوز المارد الأحمر بلقاء القمة موسم 2008/2009 وفي شباك عبدالواحد أيضًا، في الوقت الذي سجل فيه هدفين في مباراتي الفريقين بدور المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2008، بواقع هدف في كل مباراة.

وفي التسعينيات، برزت نجومية الغاني أحمد فيليكس حين سجل هدفين في شباك الزمالك في موسمي 1995/1996، 1997/1998، والهدفين كانا بمعيار الذهب حيث ساهما في حسم لقب الدوري لصالح النادي الأهلي وبنفس النتيجة 2/0.

ويعد النيجيري، جونيور أجايي، أفضل هداف أجنبي متواجد في تشكيلة المارد الأحمر، حيث سجل هدفين في القمتين 113، 114، وكانا حاسمين أيضًا حيث جاءا في الوقت القاتل وانتهت المباراتين بفوز الأهلي 2/0.

وهناك أكثر من لاعب سجل هدفًا واحدًا في شباك الزمالك بقميص الأهلي، كالأنجولي جلبرتو من ركلة جزاء موسم 2004/2005، والموريتاني دومينيك دا سيلفا بهدفه الشهير الذي منح الأهلي التعادل 2/2 وقربه من لقب الدوري موسم 2010/2011، والمغرب وليد أزارو، والجابوني ماليك إيفونا بهدفه التاريخي من وسط الميدان في 2016.

عمر النور، نور على نور

اشتهر أسطورة كرة القدم السودانية ونادي الزمالك، عمر النور، بتألقه الدائم في مباريات الديربي إذ تخصص بالتسجيل في شباك الأهلي، ليصبح أفضل هداف أجنبي للزمالك في الكلاسيكو المصري بـ4 أهداف.

وقضى النور، والذي حظي بالهتاف الشهير "عمر النور نور على نور"، 14 عامًا بين جدران الزمالك من 1960 إلى 1974، ويعد هدفه في الدوري موسم 65/66، في مرمى الأهلي من أشهر الأهداف التي أحرزها بالديربي.

وفي موسم 1966/1967، كان الأهلي يحتاج إلى التعادل مع الزمالك، الذي فقد حلم التتويج بالخسارة أمام غزل دمياط، وكان الإسماعيلي، المنافس الآخر، يقف منتظرًا ما ستسفر عنه نتيجة المباراة، ووجه عمر النور صدمة لجماهير الأهلي بهدف الفوز، ليُهدي الدراويش بطولة الدوري.

ويأتي خلفه النجم الغاني، إيمانويل كوارشي، الذي أحرز 3 أهداف في شباك الأهلي، بواقع هدفين في الدوري وهدف في الكأس.

وترك النجم النيجيري إيمانويل إيمونيكي بصمته في القمة بهدفه الشهير في حارس الأهلي أحمد شوبير في الدور الثاني من موسم 1993/1994، في المباراة التي فاز بها الزمالك 2/0 حيث سجل معه في تلك المباراة محمد صبري من تصويبة صاروخية.

على ذكر الأهداف الصاروخية، فالمالي، إسماعيلي كوليبالي، استطاع أن يحرز هدفًا صاروخيًا في مرمى عصام الحضري في 5 ديسمبر 1999، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 2/1 للزمالك، حيث أحرز بشير التابعي الهدف الأول من ضربة رأس.

ويعود أفارقة الزمالك للتسجيل في لقاءات القمة ويحرز الغاني، جونيور أجوجو، هدفًا للأبيض في قمة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2008، في لقاء انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.