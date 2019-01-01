ديربي الرياض - قمة بين الهلال والنصر لحسم صدارة الدوري السعودي

لقاء قوي بين النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقام غدًا السبت مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة قمة بما تحمله الكلمة من معنى، صراع قوي على قمة الدوري السعودي بعد تقاربهم في النقاط بالمركزين الأول والثاني.

يدخل الهلال المباراة متصدرًا الترتيب برصيد 56 نقطة بعد مرور 24 مباراة حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 6 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

وتعادل الهلال في اللقاء الأخير في اللقاء الذي تأجل للزعيم السعودي بسبب مشاركات دوري أبطال آسيا.

في الجهة الأخرى، يسعى النصر لخطف الصدارة وأغلى ثلاث نقاط في الموسم الحالي، حيث ستجلعه يتحكم في صدارة الدوري السعودي قبل أمتار قليلة من انتهائه.

النصر يتواجد في وصافة الدوري برصد 54 نقطة بعد مرور 24 مباراة حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم.

ونجح النصر في تحقيق الفوز على الوحدة في آخر مباريات الدوري السعودي بأربعة أهداف دون مقابل تألق خلالها المغربي عبدالرازق حمدالله.

وبذلك، ستكون المباراة هي الحاسمة في الدوري السعودي في الموسم الحالي وهي من ستحدد صاحب الصدارة في الفترة المقبلة.