ديربي الرياض في أغسطس .. لمن الكلمة العليا الهلال أم النصر؟

بقيادة السحابة ماجد عبدالله و الفيلسوف يوسف الثنيان 👏🏻 . بدر الحقباني يختار التشكيل التاريخي للكرة السعودية 🇸🇦🔝 #الهلال #النصر #الاتحاد #الأهلي #الزعيم #العالمي #المونديالي #الراقي #الدوري_السعودي #المنتخب_السعودي

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Aug 2, 2020 at 6:04am PDT