ديربي الرور يُعمق جراح رويس بثاني بطاقة حمراء في مسيرته

ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند يتلقى ثاني بطاقة حمراء في مسيرته

فيسبوك تويتر محمد عماد

تلقى ماركو رويس نجم فريق بوروسيا دورتموند بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد ضيفه شالكة، والتي استضافها ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

اللاعب الدولي الألماني تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 60 من عُمر المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثلاثية مقابل هدفين، لتُقرب لقب البوندسليجا بشكل كبير إلى بايرن ميونيخ.

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وكان الطرد الأول لرويس البالغ من العُمر 29 عامًا في ديسمبر من عام 2016 أمام هوفينهايم.

يشار إلى أن ماركو رويس يلعب مع بوروسيا دورتموند منذ عام 2012 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، ولم يسبق له التتويج بالبوندسليجا في مسيرته، ولكنه توج بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ووصافة دوري أبطال أوروبا.