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الدوري المغربي الممتاز

ديربي الوداد والرجاء يسبب ارتباك بالاتحاد المغربي

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هل يتم تحديد موعد جديد لديربي الدار البيضاء؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

ارتباك داخل لجنة المسابقات باتحاد الكرة المغربي، بسبب التزام فريق الوداد البيضاوي بخوض مباراة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتزامن مع ديربي الدار البيضاء أمام الرجاء.

الوداد سيواجه هورويا كوناكري الغيني، في إياب دور الربع نهائي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم 13 أبريل "نيسان" الجاري.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المغربي، قد حددت موعد ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء يوم 12 أبريل الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك اجتماع تنسيقي سيجمع بين رئيسي الوداد والرجاء، مع مسؤولي لجنة المسابقات بقيادة عبد الرحمن البركاوي، لاتفاق حول تاريخ جديد للمباراة.

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وقد يتم الاتفاق على إجراء مباراة الديربي في منتصف الأسبوع الثالث من شهر أبريل، لعدم القدرة على إجراء اللقاء في نهايته.

المباراة ستحدد بشكل كبير المتوج بلقب الدوري المغربي، حيث يحتل الوداد الصدارة بـ52 نقطة من 23 مباراة، والرجاء ثانيًا بـ34 نقطة من 20 مباراة.

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