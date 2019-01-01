بعد إصابته في الديربي - خليلوزيتش يتابع حارس الرجاء

هل يلحق حارس الرجاء بمعسكر أسود الأطلس؟

يتابع البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، إصابة أنس الزنيتي، حارس مرمى فريق الرجاء البيضاوي المغربي، قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

الزنيتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرجاء أمام الوداد، في ديربي الدار البيضاء، في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

حارس الرجاء أكمل المباراة، رغم تعرضه للإصابة، وهو ما تسبب له في مضاعفات فيها، حيث أنهى المباراة وهو يشعر بالآلام في موضع الإصابة.

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طبيب الرجاء سيعلن طبيعة الإصابة، ومدة غياب أنس الزنيتي عن الملاعب، قبل معسكر المغرب المقبل.

المنتخب المغربي سيستعد لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام في الكاميرون.

خليلوزيتش دائمًا ما يستدعي الزنيتي في قائمة المغرب، منذ توليه مسؤولية تدريب أسود الأطلس.