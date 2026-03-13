ديدا يضع ماينان ضمن أفضل الحراس في أوروبا: "إلى جانب دوناروما ورايا"

قاد نيلسون ديدا، الحارس الأسطوري السابق للروسونيري، فريق تحت 17 عامًا، قبل أن يتم ترقيته إلى الفريق الأول في موسم 2020-2021 ليشغل منصب مدرب حراس المرمى، حيث ساهم في تطوير مهارات جيجيو دوناروما ومايك ماينان قبل أن يغادر النادي. خلال مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا"، تحدث عن تلميذه الفرنسي السابق قائلاً: "منذ وصوله إلى ميلان، نشأت صداقة بيننا. مايك شخص رائع. وهو لاعب يركز دائمًا، ولديه رغبة لا تصدق في الفوز. إنه يقدم أداءً رائعًا هذا العام، وقد استعاد لياقته. أنا متأكد من أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه لميلان. هل ماينان من بين أفضل حراس المرمى في أوروبا؟ نعم، أيضًا بسبب ثباته. ثم أضع دوناروما. لاعب آخر يعجبني هو رايا من أرسنال".