ديدا: علمت أن أليسون سيكون لاعبًا كبيرًا

نجم حراسة مرمى ميلان والحاصل على كأس العالم في 2002 مع منتخب السامبا ديدا يشيد بالبرازيلي أليسون مواطنه وحارس مرمى روما السابق وفريق ليفربول الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم البرازيلي المعتزل ديدا لاعب ميلان السابق بمواطنه أليسون حارس مرمى فريق ليفربول الحالي وروما السابق وبما يقدمه رفقة الريدز هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديدا لصالح صحيفة "ليفربول إيكو" وأكد خلالها أن أليسون يملك الكثير من الإمكانيات التي تؤهله ليكون الأفضل في العالم.

وقال ديدا: "تابعت أليسون من فترة كان سريع الحركة وسريع في قراءة تحركات مهاجمي الفريق الخصم، لقد كان من الواضح أنه سيصبح لاعبًا كبيرًا".

وأضاف: "تحدثت معه لكنني لم أمنحه أي نصيحة معينة، لكن عندما تتمرنون معًا تجد أن الجميع يحاول أن يأخذ شيئًا من الآخر من أجل أن يتطور".

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

وأكمل: "النصيحة الوحيدة التي خرجت مني كانت أن يبقى دومًا في أعلى حالات التركيز ويكون مشاركًا في اللعب حتى لو الكرة بعيدة عنه، ذلك يساعد الفريق على أن يكون أكثر ثقة به".

واختتم تصريحاته: "ليفربول تلقى هذا الموسم 15 هدفًا فقط في الدوري الإنجليزي، هو يمتلكون أفضل دفاع حاليًا والحالة الحالية التي وصلوا لها هي بسبب الفريق ككل".