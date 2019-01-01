ديجينيك: نعد الجماهير بالفوز على الاستقلال الإيراني

المدافع الاسترالي يؤكد على أن هدف اللاعبين هو إسعاد جماهير الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدافع الاسترالي ميلوس ديجينيك، لاعب فريق الهلال السعودي، على أن فريقه يعاني خلال الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات.

ديجينيك قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الأحد: "سنلعب لتحقيق الفوز على فريق الاستقلال الإيراني غدٍ الأثنين بدوري أبطال آسيا".

مدافع الهلال تابع: "فريق الاستقلال قوي ومتميز في كافة الخطوط، بناءً على المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية".

زوران: نعاني من ضغط المباريات الكبير في كافة البطولات، الاستقلال من الفرق المميزة في آسيا ويتميزون بوجود جبهة يمنى قوية.🗣️ pic.twitter.com/H4K9v8Npcf — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 7, 2019

المدافع الاسترالي أردف: "نعد الجماهير بتقديم المستوى المطلوب لتحقيق الفوز في مباراة الاستقلال".

ميلوس ديجينيك اختتم تصريحاته قائلًا: "لاعبو الأهلي يسعون دائمًا لتحفيز بعضهم في المباريات، من أجل تحقيق الانتصار في جميع المباريات وإسعاد الجماهير".

الهلال سيواجه استقلال طهران الإيراني مساء الإثنين، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.