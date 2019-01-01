ديجينيك: الحكم كان متحيزاً للنصر وتأثر من الضغط الجماهيري

لاعب الهلال ينتقد حكم ديربي الرياض والذي حسمه النصر لصالحه

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتقد ميلوش ديجينيك، لاعب الهلال الحكم التركي، شاكير حكم لقاء ديربي الرياض بين النصر والهلال، والذي انتهى بفوز العالمي.

وحقق النصر فوزاً هاماً، على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، ليصل إلى صدارة الدوري، بفارق نقطة عن الزعيم.

وقال ديجينيك في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "شاكير متحيز للنصر، وتأثر بسبب الضغط الجماهيري".

إليكم أبرز ردود أفعال مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض المثير 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وواصل: "تأثرنا بالبطاقة الحمراء، لم أكن في يومي، ومستواي لم يتأثر بتغيير مركزي من المدافع إلى لاعب خط الوسط".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنحاول إسعاد الجماهير، الدوري مازال طويلاً، ولن نتنازل عن أي نقطة خلال المباريات المقبلة".