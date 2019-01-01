ديجينك يغيب عن مواجهة الهلال والدحيل
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تأكد غياب ميلوش ديجينك؛ لاعب الهلال السعودي، عن مواجهة الدحيل القطري، بعدما غادر المملكة السعودية أمس السبت متوجهًا إلى صربيا.
الزعيم من المقرر أن يلاقي الرهيب غدًا الإثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
استفاقة الاتحاد وانتفاضة القاع - محطات تحول حدثت بالدوري السعودي
وأعلن الهلال غياب ديجينك عن المران، بعدما طار إلى صربيا، للوقوف بجانب والده الذي سيجري عملية جراحية.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، الرياض متجهة إلى الدوحة، على أن تخوض أولى حصصها التدريبية في تمام العاشرة مساءً.
مباراة الغد تعد تحصيل حاصل، بعدما حسم الفريقان تأهلهما رسميًا إلى الدور المقبل عن المجموعة الثالثة، حيث ضمن الهلال الصدارة بـ12 نقطة، يليه الدحيل بثماني نقاط.
الموسيقار @NAmrabat53 الحاصل على أفضل مُمرر للتمريرات الحاسمة في الدوري السعودي برصيد 1⃣1⃣ تمريرة.🎶— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019
علاش نخاف وعندنا مرابط.💫🤩 pic.twitter.com/JktSkrHQUF