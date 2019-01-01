ديجينك يغيب عن مواجهة الهلال والدحيل

الزعيم والدحيل تأهلا رسميًا لدور الـ16 والمباراة تحصيل حاصل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب ميلوش ديجينك؛ لاعب الهلال السعودي، عن مواجهة الدحيل القطري، بعدما غادر المملكة السعودية أمس السبت متوجهًا إلى صربيا.

الزعيم من المقرر أن يلاقي الرهيب غدًا الإثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

استفاقة الاتحاد وانتفاضة القاع - محطات تحول حدثت بالدوري السعودي

وأعلن الهلال غياب ديجينك عن المران، بعدما طار إلى صربيا، للوقوف بجانب والده الذي سيجري عملية جراحية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، الرياض متجهة إلى الدوحة، على أن تخوض أولى حصصها التدريبية في تمام العاشرة مساءً.

مباراة الغد تعد تحصيل حاصل، بعدما حسم الفريقان تأهلهما رسميًا إلى الدور المقبل عن المجموعة الثالثة، حيث ضمن الهلال الصدارة بـ12 نقطة، يليه الدحيل بثماني نقاط.