ديباي يوجه رسالة إلى برشلونة: قد لا أكمل الموسم في ليون

الهولندي مطلوب بشدة في كتالونيا

تحدث ممفيس ديباي، نجم ليون وهولندا، عن مستقبله وإمكانية الرحيل في الانتقالات الشتوية بعد فشل انتقاله إلى برشلونة الصيف الماضي واقتراب نهاية عقده.

اللاعب كان على أعتاب النادي الكتالوني ولكن فشل الأخير في التخلص من اللاعبين الزائدين عرقل الصفقة رغم إصرار مدربه رونالد كومان على ضم مواطنه.

وقال ديباي في تصريحات نقلتها "سبورت" رداً على إذا كان سيستمر حتى نهاية الموسم في فرنسا: "تسألونني كثيراً عن هذا الأمر، لا أريد أن أقطع وعوداً لست واثقاً من الوفاء بها".

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وأضاف: "أعتقد أن ليون يجب أن يستفيد من وجودي الآن، والعكس صحيح، يجب أن أستفيد أنا الآخر من حضوري معه".

وختم الهولندي: "يمكنكم سؤال المحيطين بي، أنا شخص أحب التمرين وأحب أن أبقى في حالة نفسية إيجابية طوال الوقت".

وتشير بعض التقارير أن برشلونة سيسرع من عملية ضم ديباي في يناير القادم بعد الإصابة التي تعرض لها أنسو فاتي وغيابه لعدة شهور بعد قرار الخضوع لجراحة.

وينتهي عقد ديباي في ليون بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع الأندية دون إذن فريقه الفرنسي بداية من يناير القادم.