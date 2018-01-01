ديباي يُلمح لرغبته في العودة لمانشستر يونايتد

النجم الهولندي ممفيس ديباي يتمنى العودة لقلعة أولد ترافورد من جديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألمح ممفيس ديباي لاعب فريق أولمبيك ليون إلى رغبته في العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد من جديد، وذلك بعد رحيله عن صفوفه بـ 23 شهرًا.

اللاعب البالغ من العُمر 24 عامًا لم ينجح في حجز مكانته بالتشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد سواء مع مواطنه المدرب الهولندي لويس فان خال ومن بعده جوزية مورينيو، ليباع بشكل نهائي إلى فريق أولمبيك ليون في فترة الانتقالات الشتوية في يناير من عام 2017.

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وبعد رحيله عن قلعة أولدترافورد بحوالي عامين، كشف ديباي عن كلمات مورينيو له قبل المغادرة: "لقد قال لي نتمنى أن نقوم بجلبك إلى هنا مرة أرى".

وينص عقد بيع ديباي من مانشستر يونايتد لأولمبيك ليون على أفضلية عودته للشياطين الحُمر إذا أراد النادي الإنجليزي ذلك".

وعن علاقته بمورينيو وفان خال قال ديباي: "لم تكن هناك أي علاقة سيئة مع مورينيو، مع فان خال كان لدينا سوء تفاهم فقط، لم نلعب كرة قدم جيدة رغم تواجد لاعبين مثل أنتوني مارسيال ولوك شو وأخرين موهوبين كانوا يحتاجون للحرية في اللعب، ربما يعود الأمر إلى رغبتي في النجاح، ولكنني لا أتذكر أي مكروه تجاهي حدث لي مع هذا الفريق".