ديباي يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن ليون

انخفاض ملحوظ في أرقام الجناح الهولندي هذا الموسم

أعرب الجناح الهولندي ممفيس ديباي، عن إحباطه بهبوط معدله التهديفي مع ليون هذا الموسم.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل ديباي عن ليون، نظراً لعدم شعوره بالسعادة مع النادي الفرنسي.

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بعض الصحف أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي، يعتبر هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب.

وعلق ديباي على تلك الأنباء:"لدي أحاسيس مختلفة تجاه هذا الموسم، ساهمت في العديد من اللحظات الحاسمة، لكن هناك فرق واضح بين أرقام الموسم الحالي والماضي".

وأضاف:"أستيقظ كل يوم وأنا أعلم بتواجدي في نادي عظيم يمتلك ملعباً كبيراً، يعتقدون أنني لست سعيداً ولكن هذا غير صحيح".

وتابع:"أرتبط مع النادي بعقد مستمر لعدة سنوات، يجب علي الحذر تجاه كل ما أقوله، كل تركيزي الآن على مباراة الأحد".

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واستكمل:"البعض سيحاول تحريف كلامي ويقول أنني طلبت الانتقال لنادي كبير، لذلك كان علي الخروج لتوضيح موقفي أمام الجماهير".

يذكر أن ديباي نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 14 مع ليون هذا الموسم، بينما أحرز 22 وصنع 17 الموسم الماضي.