ديباي وتير شتيجن تحت التهديد .. برشلونة يبحث عن بدلاء!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة إدارة برشلونة في التعاقد مع حارس مرمى يمكنه منافسة تير شتيجن، فيما يزال الفريق متحيرًا من أمر ممفيس ديباي.

ويقدم الحارس الألماني أداء متواضع على مدار الموسم الحالي على الرغم من كثرة مشاركاته، فيما يجلس ديباي على دكة البدلاء في الوقت الحالي بعد البداية المميزة التي قدمها.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن برشلونة يبحث حاليًا عن اسماء جديدة يمكنها تعزيز المنافسة بين اللاعبين، والدخول في كتيبة المدرب تشافي في الموسم المقبل.

ما هو موقف شتيجن؟

على الرغم من اعتماد تشافي على تير شتيجن في جميع المباريات التي يكون فيها الألماني جاهز للمشاركة، لكن يبدو أنه لم يستطع إقناع المدرب الإسباني بمدى الجودة التي يمتلكها.

فأشار التقرير إلى وجود حالة من عدم الرضا على المستوى المتواضع الذي يقدمه شتيجن في آخر فترة، حيث زادت أخطاء الألماني وبات لا يطمئن قلوب المشجعين كما كان يفعل في السابق.

كما أن الإدارة لا تقتنع بالحارس الاحتياطي نيتو، على الرغم من مشاركته في 20 مباراة في المواسم السابقة، فلم يثبت البرازيلي أنه يستحق الفرصة للمشاركة أساسيًا حتى عندما يعاني شتيجن من فترات متواضعة.

ماذا عن ممفيس ديباي؟

وصل الهولندي إلى برشلونة في الصيف وسرعان ما ارتبط بالمدرجات على الرغم من كون مبارياته الأولى جيدة جدًا، لكن الإصابة أبعدته عن 11 مباراة ومع انفجار التعزيزات في صفوف المهاجمين في يناير، أصبح من الصعب استعادة زمام الأمور.

على أي حال، لا يزال ديباي هو هداف الفريق ويعتمد عليه تشافي بشكل متقطع في مشروعه، لكن يبدو أن الهولندي عليه تقديم أداء أفضل من ذلك حتى يستمر لفترات أطول مع النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نادي جالاتا سراي التركي في الخميس المقبل، في الدور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

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