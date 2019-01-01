ديباي: مبابي كابوس للمدافعين، والدوري الفرنسي لا يحظى بتقديره المستحق

ديباي يُشيد بمبابي ويؤكد أنه كان قريبًا في فترة من الانضمام إلى باريس سان جيرمان..

اعتبر ممفيس ديباي، لاعب ليون، أن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، هو كابوس بالنسبة لكل المدافعين، وفي نفس الوقت فهو ملهم بالنسبة للمهاجمين.

ديباي في حديث مع شبكة كانال بلاس قال "المنافسة على أفضل لاعب في العالم؟ في وجود مبابي إنها صعبة (ويضحك). إنه لاعب غير عادٍ، أظن أنه مصدر إلهام كبير لجميع لاعبي كرة القدم."

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وتابع الدولي الهولندي "إنه ملهم بالأخص للمهاجمين، ولكنه حقًا كابوسًا للمدافعين."

في الوقت نفسه فقد عبّر ديباي عن قوة الدوري الفرنسي، واعتبر أنه لا يحظى بما يستحقه من متابعة وتقدير.

"أعتقد أن الدوري الفرنسي لا يحظى بتقدير كبير، الناس لا يدركون كم أن المستوى مرتفع للغاية هنا، في بعض الفرق يوجد لاعبون أقوياء بدنيًا ولديهم سرعة لا تصدق."

وتطرق لاعب مانشستر يونايتد السابق للحديث عن أنه كان قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، معتبرًا في الوقت ذاته أن وقته في ليون وقت سعيد وأنه قد يسعى ليكون قائدًا للفريق في يوم من الأيام.

"نعم، التواصل حدث بيني وبين باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى اليونايتد، لقد كانوا جزءًا من الأندية التي رغبت في التعاقد معي، ولكن في النهاية اخترت الانضمام إلى مانشستر."

وأضاف "لست متفاجئًا بأن ألعب في الدوري الفرنسي، دائمًا ما تأخذك الحياة إلى لمحطات غير متوقعة، أسعى دائمًا للمقدمة وبالتأكيد أنا شخص طموح، ولكن رحلتي لم تكن يومًا سهلة، والله وحده يعلم كيف ستستمر."

واختتم "القائد يفعل أشياءً كثيرة، أحاول دومًا أن أحظى بتأثير إيجابي داخل الفريق. أنا في سن الخامسة والعشرين، ولديّ خبرة جيدة فقد لعبت العديد من المباريات، ولكن لتكن قائدًا يجب أن يأتي ذلك من القلب، من الداخل."

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ليون المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.