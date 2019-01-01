ديبالا يرتدي شارة قيادة يوفنتوس أمام أياكس

في ظل غياب كيليني بسبب الإصابة

يستعد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لارتداء شارة قيادة يوفنتوس، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

يوفي يستضيف الفريق الهولندي غداً الأربعاء، وهو في حاجة لتحقيق أي فوز لبلوغ نصف النهائي، بعد تعادله 1/1 في الذهاب.

الفريق الإيطالي سيدخل اللقاء بدل كل من مارتن كاسيرس، ماتيا بيرين، دوجلاس كوستا وماريو ماندجوكيتش بسبب الإصابة.

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العديد من التقارير الصحفية أكدت أن ديبالا سيقود هجوم يوفي على حساب المهاجم الشاب المتألق مويس كين.

وسيلعب بجانبه الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يكون ديبالا هو قائد السيدة العجوز، نظراً لغياب كيليني وماندجوكيتش عن المباراة.

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وتبقى بعض الشكوك حول مركز الظهير الأيمن ليوفنتوس، حيث لم يستقر المدرب ماسيميليانو أليجري على أي من جواو كانسيلو أم ماتيا دي تشيليو.

وعلى الجانب الآخر يغيب عن أياكس نيكولاس تاليافيكو بسبب الإيقاف، بينما يعود نصير مازراوي بمركز الظهير الأيسر بدلاً منه.